Sono pupazzi fatti di cenci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pupazzi fatti di cenci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FANTOCCI

Significato/Curiosita : Sono pupazzi fatti di cenci

M. quel fantoccio di cenci o di legno, con molti dei quali il burattinaio rappresenta commedie e farse, facendoli muovere per via di fili e parlando per...

Dell'asse durante il secondo conflitto mondiale, furono definiti come fantocci dagli alleati, ma una corretta analisi non può classificarli come tali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

