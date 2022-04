Roberto, autore di Gomorra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roberto, autore di Gomorra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAVIANO

Significato/Curiosita : Roberto, autore di gomorra

gomorra è stata una serie televisiva italiana di genere gangster trasmessa su sky italia dal 2014 al 2021. liberamente ispirata all'omonimo best seller...

Bretagna con il the guardian e il the times. saviano nasce a napoli, nel quartiere di chiaia, figlio di luigi saviano, un medico originario di frattamaggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

