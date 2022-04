I rivoluzionari russi seguaci di Herzen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I rivoluzionari russi seguaci di Herzen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POPULISTI

Significato/Curiosita : I rivoluzionari russi seguaci di herzen

Comprendessero e appoggiassero l'azione politica degli intellettuali rivoluzionari. già herzen nel 1861 aveva rivolto appelli agli studenti perché «andassero...

Essere un populista e di essere insieme a decine di migliaia di populisti, il potere deve tornare al popolo. (casaleggio)» ^ l’ascesa dei populisti fa tremare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con rivoluzionari; russi; seguaci; herzen; L Ernesto rivoluzionari o argentino noto come Che; Guevara, rivoluzionari o; Uno storico rivoluzionari o francese; Simon, il rivoluzionari o detto El Libertador; Copricapo in pelliccia molto usato in russi a; Vasta regione della russi a con inverni freddissimi; Bagna russi a e Iran; Soldati filorussi contro gli statunitensi a Saigon; seguaci del mazdeismo; I seguaci di una dottrina religiosa ebraica; I seguaci più conservatori e intransigenti; Le seguaci di Dioniso di una tragedia di Euripide; Cerca nelle Definizioni