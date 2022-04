Qui le olive si trasformano in olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qui le olive si trasformano in olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRANTOIO

Significato/Curiosita : Qui le olive si trasformano in olio

L'immancabile pomodoro. il polpo si prepara anche semplicemente lesso, all'insalata, condito con olio, limone, prezzemolo, ed olive verdi. in una maniera più ricca...

Disambiguazione – "frantoio" rimanda qui. se stai cercando l'omonima cultivar dell'olivo, vedi frantoio (olivo). l'oleificio è un'industria agraria nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

