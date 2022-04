Quello della Patria si trova a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della Patria si trova a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Significato/Curiosita : Quello della patria si trova a roma

Nazionale a vittorio emanuele ii o (mole del) vittoriano, chiamato per sineddoche altare della patria, è un monumento nazionale italiano situato a roma, in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Si esegue quello per fiati di Stravinskij; C è anche quello delle Amazzoni; quello di Rotari è un codice di leggi longobarde; quello dentale può derivare da carie trascurate; Lago della Svezia; Il protagonista de Il re leone della Disney; Il nucleo... della stella; La mosca della nagana; La patria di Spartaco; Il patria rca biblico noto per l Arca; È sepolto nell Altare della patria , a Piazza Venezia; Nemo __ in patria , celebre detto latino; Principato in cui si trova Monte Carlo; Si trova in stato di povertà; Lo è chi si trova in più posti allo stesso tempo; Si esclama per dire: ho trova to; Un noto roma nzo di Domenico Rea; Imponente monumento della roma imperiale; Il 105 dei roma ni; I Ponti di __ County, film roma ntico con la Streep;