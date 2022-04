Può comprometterlo la siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può comprometterlo la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RACCOLTO

Altre definizioni con comprometterlo; siccità; Secchi per la siccità ; Sterile per la siccità ; Disseccato per la siccità ; Improduttivo per siccità ; Cerca nelle Definizioni