Programma di mobilità internazionale studentesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma di mobilità internazionale studentesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ERASMUS

Significato/Curiosita : Programma di mobilita internazionale studentesca

Il programma erasmus, acronimo di european community action scheme for the mobility of university students, è un programma di mobilità studentesca dell'unione...

Il programma erasmus, acronimo di european community action scheme for the mobility of university students, è un programma di mobilità studentesca dell'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con programma; mobilità; internazionale; studentesca; Un programma comico e un film di Woody Allen; Longevo programma RAI che ha avuto fra i conduttori Luca Giurato e Livia Azzardi; Noto programma di Rai 3; programma per effettuare telefonate via Internet; Aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità ; Situazione di fermezza e immobilità ; Programma di mobilità per universitari europei; Costringe all'immobilità ; La città con la Corte Penale internazionale ; Il Cary del film Intrigo internazionale ; Un organismo aeronautico internazionale ; È internazionale in un film di Hitchcock del 1959; Cerca nelle Definizioni