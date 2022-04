Il primo presidente del Sudafrica dopo l apartheid - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo presidente del Sudafrica dopo l apartheid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANDELA

Significato/Curiosita : Il primo presidente del sudafrica dopo l apartheid

Significati, vedi sudafrica (disambigua). coordinate: 29°s 24°e / 29°s 24°e-29; 24 il sudafrica, ufficialmente repubblica del sudafrica (in afrikaans republiek...

Disambiguazione – "mandela" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mandela (disambigua). premio nobel per la pace 1993 nelson rolihlahla mandela (mvezo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con primo; presidente; sudafrica; dopo; apartheid; È detto il primo cittadino; Il più famoso Yuri sovietico, primo nello spazio; Il più famoso Yuri russo, primo uomo nello spazio; Il primo non si scorda mai; presidente statunitense assassinato nel 1865; L Air Force su cui vola il presidente degli Usa; Il presidente Macron; Franklin che fu presidente degli Usa 1853-57; Frederik Willem che fu presidente della Repubblica sudafrica na; Compagnia aerea di bandiera del sudafrica sigla; Impediva i matrimoni misti in sudafrica ; __ Mandela, statista sudafrica no; dopo tip in un ballo; Viene dopo l inverno; dopo il bis in latino; Il saluto che si usa dopo il tramonto; Nelson: vinse l'apartheid ; Cerca nelle Definizioni