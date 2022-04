Prevede la meditazione e la contemplazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prevede la meditazione e la contemplazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZEN

Significato/Curiosita : Prevede la meditazione e la contemplazione

Stai cercando altri significati, vedi meditazione (disambigua). la meditazione (dal latino meditatio, riflessione) è, in generale, una pratica che si utilizza...

Disambiguazione – "zen" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zen. con il termine zen () ci si riferisce a un insieme di scuole buddhiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

