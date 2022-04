Precipita dal monte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precipita dal monte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SLAVINA

Significato/Curiosita : Precipita dal monte

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monte bianco (disambigua). il monte bianco (mont blanc in francese e in arpitano), con i suoi...

Altri significati, vedi valanga (disambigua). la valanga (anche detta slavina) è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio improvvisamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con precipita; monte; precipita zione di ghiaccio friabile e leggero; precipita re girando su se stessi; precipita a contatto con l atmosfera terrestre; precipita rsi in aiuto; Principato in cui si trova monte Carlo; Lo sono le Alpi con il monte Leone; monte della Bibbia; Scorre in Piemonte ; Cerca nelle Definizioni