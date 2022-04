Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMPOLLA

Significato/Curiosita : Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile

Globulare). l'askos era un piccolo vaso con corpo appiattito e collo cilindrico con orlo piatto, non simmetrico rispetto al corpo e in alcuni casi doppio, dotato...

Lunga vita fiala santa ampolla altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ampolla» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

