Il Penn della pellicola The Gunman - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SEAN

Significato/Curiosita : Il penn della pellicola the gunman

the gunman è un film del 2015 diretto da pierre morel con protagonisti sean penn, idris elba e javier bardem. la pellicola è l'adattamento cinematografico...

Disambiguazione – "sean" rimanda qui. se stai cercando il rapper, vedi sean (rapper). seán è un nome proprio di persona irlandese maschile. maschili: sean, shane... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

