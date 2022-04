Un passatempo economico ed istruttivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passatempo economico ed istruttivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ENIGMISTICA

Significato/Curiosita : Un passatempo economico ed istruttivo

Classi meno agiate di sostituire al passatempo e talora all'immorale ritrovo della bettola la confortante e istruttiva compagnia del libro" realizzazione...

enigmistici biblioteca enigmistica italiana altri progetti wikiquote wikizionario wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su enigmistica wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

