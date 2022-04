Passa in speciali cavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa in speciali cavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ELETTRICITÀ

Significato/Curiosita : Passa in speciali cavi

Quali metallo, plastiche speciali, ceramica balistica, o l'impiego di spazi cavi riempiti di aria o di gas inerti o estinguenti in pressione. la corazza...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con passa; speciali; cavi; Parenti del passa to; Un passa tempo economico ed istruttivo; Tower __, celebre passa ggio mobile di Londra; Il passa to più lontano; speciali sta dei trattamenti manipolativi; Medico speciali zzato nelle malattie dell età senile; Una speciali tà veronese; Sono speciali sti in ponti; Sostengono i cavi elettrici; cavi tà del cuore; Fornisce il cavi ale; Ha il collo e la cavi glia; Cerca nelle Definizioni