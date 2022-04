Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : OPUS INCERTUM

Significato/Curiosita : Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista

particolare costruttivo sembrerebbero essere quelle di lilliu a seguito dei ritrovamenti nel complesso di su nuraxi a barumini di centinaia di pietre...

L'opera incerta (opus incertum) è una tecnica edilizia romana che riguarda il modo in cui viene realizzato il paramento di un muro in opera cementizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

