La mosca della nagana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mosca della nagana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La mosca della nagana

Parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. la tripanosomiasi animale (nota anche come nagana o malattia del sonno) è una malattia dei vertebrati...

Significati, vedi mao (disambigua). mao zedong o mao tse-tung (t, s, máo zédongp, mao tsê-tungw; pronuncia[·info]; shaoshan, 26 dicembre 1893 –...