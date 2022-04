Momento in cui si riconosce l amico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Momento in cui si riconosce l amico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISOGNO

Significato/Curiosita : Momento in cui si riconosce l amico

Amicus certus in re incerta cernitur (lett. "l'amico certo si riconosce nella sorte incerta", ovvero "il vero amico si riconosce nei momenti difficili")...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «bisogno» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul bisogno bisogni, in dizionario di filosofia, istituto...

