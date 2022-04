Mettere in azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTIVARE

Significato/Curiosita : Mettere in azione

– se stai cercando altri significati, vedi partito d'azione (1853-1867) o partito d'azione. azione è un partito politico italiano di orientamento social-liberale...

Mantenere la distanza di sicurezza tra la nave e l'apparecchiatura in grado di attivare le mine. lungo i cavi sono fissate, ad intervalli regolari, delle cesoie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con mettere; azione; mettere il cibo nel freezer; Impianti per ritrasmettere ; Isolare e mettere in difficoltà: fare terra __; mettere insieme disordinatamente; Associazione Nazionale Sociologi; Precipitazione atmosferica acquosa; Guadagno in Borsa soggetto a tassazione ; Allevamento di piante in assenza di irrigazione ; Cerca nelle Definizioni