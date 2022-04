Locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCANTINATO

Significato/Curiosita : Locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno

Piatta, con solo il 50% circa del suo territorio che supera 1 metro sopra il livello del mare e quasi il 26% che scende sotto il livello del mare. la maggior...

Sylvia dentro e la lanciò per le scale dello scantinato. il 24 ottobre, gertrude scese nello scantinato e tentò di picchiare sylvia con una pagaia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con locale; parzialmente; totalmente; sotto; livello; terreno; Un locale dal quale si esce... più pesanti; Un locale in cui bere weiss, lager e stout; locale ... inutile; Un locale in cui si fa presto mattina; parzialmente ignoranti; E' parzialmente vincolato alle norme della pubblica amministrazione; Il latte in brick può esserlo parzialmente ; parzialmente ... nostre; totalmente priva di dolcezza; totalmente ricoperto d'acqua; In maniera assoluta, totalmente ; totalmente incapace; Mette la testa sotto la sabbia; Cognome del Ministro delle Riforme sotto Renzi; Onda anomala causata da un terremoto sotto marino; Appendice sotto il becco di galli e tacchini; livello di un palazzo alla stessa altezza del marciapiede; Eccellente e di alto livello : di prima __; Studioso della religione a livello accademico; Sono tutti a livello zero; Strisciano nel terreno ; terreno coltivato; Rumore di passi o scarpe sul terreno ; terreno pieno di sassi; Cerca nelle Definizioni