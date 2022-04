Locale d appartamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale d appartamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VANO

Significato/Curiosita : Locale d appartamento

Edificio. spesso gli appartamenti sono oggetto di locazione, ossia di affitto. a seconda del numero di locali presenti in esso, un appartamento può essere definito...

vano: spazio definito risultante dalla suddivisione interna di una unità immobiliare. vano: spazio all'interno del case di un computer destinato ad ospitare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con locale; appartamento; locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno; Un locale dal quale si esce... più pesanti; Un locale in cui bere weiss, lager e stout; locale ... inutile; Affittare un appartamento ; Una camera dell appartamento ; Un appartamento ricavato in un ex magazzino; Lo è l appartamento non abitato; Cerca nelle Definizioni