Lega Navale Italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega Navale Italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LNI

Significato/Curiosita : Lega navale italiana

La lega navale italiana (lni) è un ente pubblico non economico a base associativa che ha come scopo la diffusione dell'interesse e dell'attenzione verso...

(canada) lni – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di lonely dew stn (stati uniti d'america) lni – codice vettore icao di lion air lni – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

