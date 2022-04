Lavora sotto terra per estrarre carbone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora sotto terra per estrarre carbone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINATORE

Significato/Curiosita : Lavora sotto terra per estrarre carbone

Alte di torio o uranio. un progetto pilota per estrarre l'uranio è in corso in cina nella centrale a carbone di lingang, nella provincia cinese dello yunnan...

Soggezione per l'ambiente di lavoro e la varietà di operazioni compiute dai minatori, che comporta una notevole attenzione sul posto di lavoro. la presenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

