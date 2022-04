Si lancia a bocca aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lancia a bocca aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URLO

Significato/Curiosita : Si lancia a bocca aperta

Le canne così ottenute erano aperte ad entrambe le estremità, ma dovendo esserne aperta solo una per costituire la "bocca" da cui sarebbe uscito il proiettile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi l'urlo (disambigua). l'urlo (skrik) è il nome assegnato a una serie di famosi dipinti del pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con lancia; bocca; aperta; Ce quello della bilancia ; Si lancia giocando a rugby; Quello di sfida lo lancia chi provoca; Gianna ha lancia to Bello e impossibile; Secreta dalle ghiandole nella bocca ; Si accostano alla bocca ; Vi sbocca il Canale Cavour; Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto; Lo è chi dice aperta mente ciò che pensa; Attività salutista di corsa all aria aperta ing; Sport all aria aperta simile alla corsa; Si caccia a bocca aperta ; Cerca nelle Definizioni