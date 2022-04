Lago della Svezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago della Svezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VATTERN

Laghi della svezia ånnsjön åresjön bolmen boren dellen glan hjälmaren ikesjaure hornavan mälaren mien roxen runn siljan sommen sparren storavan storsjön...

Il vättern è il secondo lago più grande della svezia. è situato nella parte meridionale del paese ed è collegato tramite il canale di göta al lago vänern... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

