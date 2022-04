Un intervallo musicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un intervallo musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nella teoria musicale, un intervallo è la "distanza" (in gergo "ampiezza", in termini di altezza) tra due suoni. a causa della fisiologia della percezione...

Nel temperamento pitagorico, due semitoni costituiscono un tono e non vi è distinzione tra semitono cromatico e semitono diatonico; quindi per esempio do...