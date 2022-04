International Phonetic Association - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: International Phonetic Association. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : International phonetic association

Internazionale, in sigla afi (in francese association phonétique internationale, api; in inglese international phonetic association, ipa), è la più prestigiosa associazione...

Phonétique international, api; in inglese international phonetic alphabet, ipa), è un sistema di scrittura alfabetico utilizzato per rappresentare i suoni...