Inizio di sfilata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizio di sfilata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Inizio di sfilata

Culmine una sfilata per le vie del paese. la sfilata solitamente segue questo ordine: in primis sfila lo stesso san nicola, a piedi o su di un carro, distribuendo...

Il siai-marchetti sf-260, in seguito aermacchi sf-260, è un aeroplano monomotore ad ala bassa costruito e sviluppato dall'azienda italiana siai-marchetti...