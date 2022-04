Industrie legate all edilizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industrie legate all edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CEMENTIFICI

Significato/Curiosita : Industrie legate all edilizia

Materiali per l'edilizia, componenti elettronici e materie plastiche". quest'area d'intervento si concentra sui lavori di costruzione edilizia e ristrutturazione...

E pm2,5). i cementifici raggiungono temperature di combustione pari a 1400 °c. non indicato il coincenerimento dei rifiuti nei cementifici perché il materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

