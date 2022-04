Guadagno in Borsa soggetto a tassazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guadagno in Borsa soggetto a tassazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAPITAL GAIN

Significato/Curiosita : Guadagno in borsa soggetto a tassazione

Esercitata e divenire liquida soltanto a scadenza. la rivendita in borsa ha analoghe commissioni e tassazione, ma è a rischio zero (il derivato ha un ampio...

Il capital gain, chiamato anche guadagno in conto capitale o utile di capitale, è un termine finanziario utilizzato per indicare la differenza tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con guadagno; borsa; soggetto; tassazione; Si dice di guadagno ... abbondante; Trarre un guadagno ; Un... po di guadagno ; Un... po di guadagno ; Si quota in borsa ; Piazza: vi ha sede la borsa di Milano; Può finire in una borsa ; Un tipo di contratto di borsa ; Una serie di libri di soggetto affine; soggetto di diritto: persona __; L io non soggetto ; Un discorso di soggetto religioso; La base della tassazione ; Una tassazione ... da sanguisughe!