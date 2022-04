In un gioco con carta e sasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un gioco con carta e sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORBICE

Significato/Curiosita : In un gioco con carta e sasso

Comunemente conosciuta come sasso-carta-forbice, è un gioco di mano popolare, spesso giocato dai bambini. il gesto di partenza del gioco è quasi identico a quello...

