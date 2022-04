Galleria scavata attraverso una montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galleria scavata attraverso una montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Galleria scavata attraverso una montagna

La galleria di base del brennero (in tedesco brenner basistunnel o bbt) è un’infrastruttura ferroviaria in galleria in costruzione, oggetto di un progetto...

Disambiguazione – "traforo" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo motivo architettonico, vedi traforo (architettura). disambiguazione – "tunnel" rimanda...