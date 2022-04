Fiori rosa, bianchi o rossi simili ai rododendri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiori rosa, bianchi o rossi simili ai rododendri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AZALEE

Significato/Curiosita : Fiori rosa, bianchi o rossi simili ai rododendri

Estese coltivazioni di piante ornamentali acidofile: azalee, camelie, rododendri. alla ricerca di alfa. 7 – la belle époque del mottarone, su illagodeimisteri...

Dal rhododendron obtusum. tra le azalee a fogliame caduco, ricordiamo, il rhododendron flavum (nota col nome di azalea pontica) originario dell'asia minore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

