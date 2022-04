Si festeggia ogni trecentosessantacinque giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia ogni trecentosessantacinque giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ANNIVERSARIO

Significato/Curiosita : Si festeggia ogni trecentosessantacinque giorni

Hon-go-min). compleanno (anniversario di nascita) anniversario di matrimonio anniversario di morte anniversario dell'unità d'italia anniversario della liberazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con festeggia; ogni; trecentosessantacinque; giorni; Negli USA si festeggia quello del Ringraziamento; Le stringe il festeggia to; Si porta al festeggia to; Si festeggia con s. Pietro; Dottrina per cui ogni cosa è permeata da Dio; Romanzo di Cancogni ; Tale è la Svizzera rispetto a ogni guerra; Ascoltare ogni parere: sentire tutte le __; Un giorno sì e uno no: a giorni __; Devozione fatta per una decina di giorni consecutivi; giorni in più dell anno solare rispetto al lunare; Caldo mese di 31 giorni ; Cerca nelle Definizioni