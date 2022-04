Un etichetta pubblicitaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un etichetta pubblicitaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un etichetta pubblicitaria

un' etichetta di identificazione, o più semplicemente etichetta, è un qualunque foglio, in genere adesivo, applicato a imballaggi o a un qualunque oggetto...

