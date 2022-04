Era l ottavo mese del calendario rivoluzionario francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era l ottavo mese del calendario rivoluzionario francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIORILE

Significato/Curiosita : Era l ottavo mese del calendario rivoluzionario francese

Fiorile (disambigua). il mese di fiorile (o floreale; in francese: floréal) era l'ottavo mese del calendario rivoluzionario francese e corrispondeva (a seconda...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fiorile (disambigua). il mese di fiorile (o floreale; in francese: floréal) era l'ottavo mese del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con ottavo; mese; calendario; rivoluzionario; francese; L ottavo mese; La Serena conduttrice televisiva de L ottavo nano; ottavo figlio di Giacobbe; Quasi ottavo al traguardo; L ottavo mese ; Precede la Pasqua per oltre un mese ; Lo è un parto al settimo mese di gravidanza; Il secondo mese invernale; Un passo indietro del calendario ; Libriccino con calendario ; Sono in rosso sul calendario ; Un mese del calendario musulmano; L Ernesto rivoluzionario argentino noto come Che; Guevara, rivoluzionario ; Uno storico rivoluzionario francese; Simon, il rivoluzionario detto El Libertador; Charles, compianto cantante francese ; Ugo, fondatore di una famosa dinastia francese ; Porto francese nel dipartimento del Var; Torta salata francese ; Cerca nelle Definizioni