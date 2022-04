Un edificio per spettacoli nell antichità classica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un edificio per spettacoli nell antichità classica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ODEON

Significato/Curiosita : Un edificio per spettacoli nell antichita classica

È un edificio di forma ellittica usato per spettacoli pubblici. nell'antichità classica (associato particolarmente all'antica roma) veniva usato per i...

odeon 24 è un'emittente televisiva privata italiana a diffusione interregionale curata da gold tv. in passato, con la denominazione odeon tv, fu una delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con edificio; spettacoli; nell; antichità; classica; Loggia coperta nella parte alta di un edificio ; edificio che i Romani usavano come mercato coperto; edificio per militari; Cima di edificio ; Vi si danno spettacoli nelle fiere; Recensisce gli spettacoli ; Organizzano spettacoli ; Dà spettacoli per piccini; Presso nell indirizzo; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nell o spazio; Loggia coperta nell a parte alta di un edificio; Eroe che ferì Afrodite nell a guerra di Troia; Vaso a due manici molto usato nell antichità ; L Iran dell antichità ; Navi dell antichità ; Campani dell antichità ; Lungometraggio Disney impostato su musica classica ; Nella mitologia classica lo sono Perseo e Teseo; Danzatrice classica sulle punte; Giravolta su un piede solo della danza classica ; Cerca nelle Definizioni