In economia è una voce attiva di un bilancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In economia è una voce attiva di un bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASSET

Significato/Curiosita : In economia e una voce attiva di un bilancio

in economia la bilancia commerciale è uno degli elementi principali della bilancia dei pagamenti. in contabilità nazionale è un conto nel quale viene...

Il cespite (pronuncia: /'espite/ oppure /'spite/; in lingua inglese asset), nella finanza e nell'economia aziendale, è un bene o risorsa sia tangibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con economia; voce; attiva; bilancio; In economia è sinonimo di piena affidabilità; In economia , sistema in totale insolvenza ing; In economia , insieme dei beni di consumo di base; Si assegna tanto per la pace quanto per l economia ; Gradazione di colore o di voce ; Lo è un timbro di voce tonante; Una spinta a voce ; Riprodurre le movenze e la voce di qualcuno; attiva te, provocate; Ha una sua particolare attrattiva ; Cattiva abitudine; L attrattiva di Monte Carlo; Puo esserlo un bilancio ; Quelli finanziari appesantiscono il bilancio ; Quello d amministrazione approva il bilancio ; Profitti di bilancio ; Cerca nelle Definizioni