Dopo tip in un ballo - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : TAP

Significato/Curiosita : Dopo tip in un ballo

Denominato "tapper" o "puntacchiere". il tip-tap è un genere di danza (affiliata alla international dance organization) in cui il ballerino indossa lo strumento...

Il gasdotto trans-adriatico (conosciuto con l'acronimo inglese di tap, trans-adriatic pipeline) è un gasdotto che dalla frontiera greco-turca attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

