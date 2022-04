Dividere... chimicamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere... chimicamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCINDERE

Significato/Curiosita : Dividere... chimicamente

Antichissimo e presente ovunque, utilizzato da millenni per tagliare, dividere e modellare il legno; è anche un'arma e un simbolo araldico. le prime scuri...

Per la cellulosa, il legame glicosidico è particolarmente difficile da scindere e pertanto sono necessari enzimi specifici (in questo caso la cellulasi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

