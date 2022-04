Disputa corse a cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disputa corse a cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FANTINO

Significato/Curiosita : Disputa corse a cavallo

Un trottatore è un cavallo che disputa corse al trotto. ci sono diverse razze di trottatori nel mondo, ognuna con le proprie caratteristiche e la propria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fantino (disambigua). un fantino (o jockey in inglese) è chi monta un cavallo da corsa. nell'ippica...

