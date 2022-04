Così è detta l uscita dall UE della Gran Bretagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta l uscita dall UE della Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BREXIT

Significato/Curiosita : Cosi e detta l uscita dall ue della gran bretagna

Opt-out nel 3° pilastro ottenuto dalla gran bretagna e dall'irlanda, la precisazione del "carattere specifico" della pesc, il semplice rinvio alla carta...

L'uscita del regno unito dall'unione europea, nota più comunemente come brexit (/brkst, brgzt/; sincrasi formata dall'inglese britain, "bretagna",... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con così; detta; uscita; dall; della; gran; bretagna; così è la forma di un comune dado da gioco; così è detto un happy hour con buffet; così è detto il carcinoma intraepiteliale; così è definito un reato compiuto intenzionalmente; Quella... nouveau è detta anche liberty; Così è anche detta la colonna vertebrale; Così è detta la carta d alluminio usata in cucina; Libro detta to da Marco Polo mentre era in carcere; Un uscita provocatoria fra; La suscita una barzelletta divertente; Si forma all uscita dello stadio; Che ha suscita to paura; Lo è l intervento sanzionato dall arbitro; Uccello mitologico che rinasce dall e sue ceneri; Materiale isolante nocivo dall uso ormai vietato; Far uscire dall a tana; Capitale della Spagna; Il Penn della pellicola The Gunman; Una giovane della nobiltà; I Sy della serie Tv Lupin; Il gran de Luciano; L uccello con il becco più gran de del mondo; Il gran de __ , reality show;