__ Cooper, personaggio di The Big Bang Theory - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Cooper, personaggio di The Big Bang Theory. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SHELDON

Significato/Curiosita : __ cooper, personaggio di the big bang theory

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi big bang theory. the big bang theory è una sitcom statunitense trasmessa da cbs dal 2007 al 2019...

sheldon lee cooper è uno dei protagonisti della sitcom the big bang theory, interpretato da jim parsons e doppiato in italiano da leonardo graziano. per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

