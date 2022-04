Come l abito del prete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l abito del prete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALARE

Significato/Curiosita : Come l abito del prete

L'abito talare, o più semplicemente la talare, è la veste ecclesiastica del clero di alcune confessioni cristiane. la parola talare deriva dalla parola...

