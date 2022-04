Un civile che scappa dalla guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un civile che scappa dalla guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROFUGO

Significato/Curiosita : Un civile che scappa dalla guerra

La guerra civile dello yemen del 2015 è un conflitto in corso cominciato nel 2015 tra le fazioni che dichiarano di costituire il legittimo governo dello...

Famiglia minori nati in italia da genitori stranieri minori non accompagnati profughi di guerra figli di coppie miste con il termine msna (minore straniero non...

C è quella civile e quella gestionale; Così è detto chi si comporta da incivile ; Il consenso dell autorità civile a una disposizione; Celebrazione civile o religiosa; Lo mostra chi scappa ; Il ladro scappa tenendoselo stretto; La taglia chi scappa ; Si prende scappa ndo; Celebre musical trasmesso dalla Rai negli Anni 70 con Elisabetta Viviani e Claudio Lippi; Far uscire dalla tana; Crostaceo che fa pipì dalla testa; Il frutto dalla buccia molto scivolosa; Nave da guerra ; Il contrario di guerra fondaio; Eroe che ferì Afrodite nella guerra di Troia; Enrico, patriota della Prima guerra mondiale;