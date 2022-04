Chiave per idraulici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiave per idraulici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SERRATUBI

Significato/Curiosita : Chiave per idraulici

Fori lungo il diametro, due dei quali vengono utilizzati per l'ispezione con apposita chiave, mentre il foro centrale è destinato al fissaggio del rosone...

Una chiave giratubi (o chiave serratubi) è una chiave utilizzata per manipolare tubature e per il serraggio di forza. la prima chiave giratubi o chiave... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con chiave; idraulici; Vi si consegna la chiave in hotel; Lo propone Machiave lli per governare Firenze alla morte di Lorenzo; La chiave tta per i PC; Un accidente in chiave ; Bloccano il traffico... e gli impianti idraulici ; Condotti idraulici a forma di U; Possono essere idraulici ma anche anulari;