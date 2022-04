Cessano con l armistizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cessano con l armistizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Febbraio 1941 ne giungono altri 16. le operazioni sono scarse e in marzo cessano: è uno stratagemma per far credere un totale annientamento. i velivoli...

Di ostilità sono regolate dalla convenzione dell'aia del 18 ottobre 1907 nella quale sono contenute le regole in materia di "apertura delle ostilità" e...