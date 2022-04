Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATOMICA

Significato/Curiosita : Bomba come quella sganciata su hiroshima nel 1945

Mattina del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica little boy sulla città di hiroshima, seguita tre giorni...

Una bomba che richiede l intervento degli artificieri; bomba rdiere per alte quote; Una notizia bomba ; Vi venne realizzata la prima bomba atomica; come l abito del prete; Popoli germanici noti anche come Ascomanni; Il lupo conosciuto anche come licantropo; Nacque come __ Clay e poi divenne Muhammad Alì; quella di San Martino è a novembre; Sott acqua è spettacolare quella corallina; quella ... nouveau è detta anche liberty; C è quella civile e quella gestionale; È iniziata a hiroshima ; Il regista di hiroshima mon amour; La bomba che colpì hiroshima ; L'Harry presidente USA della bomba su hiroshima ; La Armata che entrò a Berlino nel 1945 ; Ha visto la luce a San Francisco nel 1945 ; È nata nel 1945 ; Nel 1945 fu sede di una conferenza tra Grandi;