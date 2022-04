L attuale premier britannico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attuale premier britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il premier delle isole vergini britanniche (in inglese premier of the virgin islands) è il capo del governo delle isole vergini britanniche. dal 26 febbraio...

Alexander boris de pfeffel johnson (new york, 19 giugno 1964) è un politico, giornalista e scrittore britannico. dal 23 luglio 2019 è leader del partito...