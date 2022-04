L aspetto d una questione che spesso... si tralascia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aspetto d una questione che spesso... si tralascia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISVOLTO

Significato/Curiosita : L aspetto d una questione che spesso... si tralascia

Pure "potrebbe essere semplicemente una conseguenza del rapido succedersi dei papi il fatto che poco a poco si tralasciò nella liturgia bizantina la menzione...

Colletto. ci sono tre forme base di risvolto: dentellato, a punta (anche detti a lancia) e a scialle. i risvolti dentellati, i più comuni, sono solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

