C è anche quello delle Amazzoni - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : C e anche quello delle amazzoni

Brasile, venezuela e colombia. in italiano si usa chiamarlo rio (cioè fiume) delle amàzzoni; non essendo chiaro se le famose amàzzoni siano all'origine...

Kia rio – automobile della kia motors panther rio – automobile della panther, prodotta dal 1975 al 1977 inferno dei tropici (rio) – film statunitense del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

